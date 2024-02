C'è Posta Per Te, ospiti della sesta puntata Il Volo e Alessandro Siani: «Il comico ha scritto a qualcuno»

di Redazione web

Sabato 24 febbraio in prima serata le storie esilaranti e strappalacrime di C'è posta per te. Dalle 21.30 in onda su Canale 5 la sesta puntata del programma condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti l'attore comico Alessandro Siani e "Il Volo", reduce dalla 74esima edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano "Capolavoro", e dalle presunte liti. A consegnare le lettere di C'è posta per te ci sono i quattro postini del programma: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

Il Volo

Le storie della gente comune sono intervallate da quelle con personaggi famosi, chiamati per regalare delle sorprese ai destinatari delle lettere o in alcuni casi gli stessi vip ricevono delle lettere. Nella puntata di sabato 24 febbraio a C'è Posta per Te i tre ragazzi de Il Volo Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobile.

Alessandro siani spedisce una lettera

Ospite della puntata anche Alessandro Siani. Per una volta non sarà il destinatario di una lettera ma il mittente. A quale ospite speciale ha mandato una lettera l'attore e regista?

Come vedere C'è Posta per te

L'appuntamento col programma è sabato sera, 24 febbraio, dalle 21:30 su Canale 5 anche in streaming su Mediaset Infinity, con le diverse clip disponibili su wittytv.it.

