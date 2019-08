Maria De Filippi e il figlio Gabriele: «Non sono una mamma impicciona. La fidanzata l'ho vista una volta sola»

Martedì 13 Agosto 2019, 16:07

Ora è in vacanza ma a brevedovrà tornare al lavoro per via dei numerosi programmi che produce e conduce sugli schermi Mediaset. Conosciuta molto bene sotto il profilo pubblico, la De Filippi è restia a parlare della sua vita privata, ma stavolta in un'intervista si è confidata anche circa il suo ruolo die il rapporto colGabriele.Lontano dalla tv conduce una vita normale: “Qualunque cosa faccia al pomeriggio, torno ogni sera verso le 19, ceno con Maurizio (Costanzo) e sto con lui per il resto della serata – ha fatto sapere a “DiPiù” - Non stiamo quasi mai soli: c’è Gabriele quando ci viene a trovare, ci sono mio fratello Giuseppe e sua moglie. A dare un tocco di varietà alle nostre giornate sono gli amici che vengono a trovarci: persone che non sono note al pubblico, ma che, per i motivi più diversi, sono entrate nella vita di Maurizio e nella mia”.Non è una mamma invadente, tanto da aver visto la fidanzata del figlio (Francesca Quattrini), soltanto una volta: “L’ho vista una sola volta. Non sono una mamma impicciona, di quelle che appena un figlio si fidanza vogliono conoscere la fidanzata e chiederle: “Chi sei e da dove vieni?”. Sono molto serena: quella è la vita loro, sono i fatti loro, non devono essere i miei. Mio figlio ha il diritto e la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi”