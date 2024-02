C'è posta per te, Il Volo sono la sorpresa dei figli alla mamma: «Non avere sensi di colpa, papà vorrebbe vederti felice»

di Cristina Siciliano

La 27esima edizione di C’è posta per te continua con un nuovo appuntamento fatto di storie, sentimenti, emozioni e sorprese. Nella prima serata di Canale 5 di sabato 24 febbraio 2024, nuove storie commuovono il pubblico raccolto davanti alla televisione. Una delle vicende che ha maggiormente coinvolto (ed emozionato) i telespettatori è sicuramente quella di Lorenza e Orazio che hanno chiamato mamma Anna in studio per farle una sorpresa. «Nostra mamma non riesce a godersi un momento di felicità – hanno sottolineato Lorenza e Orazio –. Lei dice sempre "non posso essere felice perché il vostro papà non è con me"». Per Anna in studio arriva Il Volo.



Le parole di Orazio e Lorenza

«L'unica cosa che vogliamo farti capire è che papà non sarebbe felice di vederti soffrire – hanno sottolineato Orazio e Lorenza –. Noi non abbiamo più lui però abbiamo bisogno di te. Ignazio, Gianluca e Piero voi siete per lei come dei nipoti».

«Papà ti voleva felice e tu devi ascoltare lui perché lo devi a noi. Papà ha lasciato un vuoto nelle nostre vite ma voi avete costruito la nostra splendida famiglia. Non smetteremo mai di ringraziarvi».

«Noi lo sappiamo che sei contenta ma ti fai sempre prendere dai sensi di colpa perché papà non c'è – hanno continuato Lorenza e Orazio –. Mamma devi imparare a lasciarti andare alla felicità, proprio come avrebbe voluto papà».

La sorpresa

Il Volo è stato il regalo per Anna perché lei li definisce i «suoi nipoti». «Ascoltare queste storie è incredibile, ci sentiamo delle persone privilegiate – ha sottolineato Piero –. La vostra famiglia ha dimostrato i valori e l'affetto. Con queste storie noi dovremmo fermarci e capire la felicità». «Siamo contenti Anna di darti quella forza in più e noi siamo felici di questo», ha sottolineato Gianluca. Il gruppo ha regalato un pass ad Anna per i loro concerti sia in Italia che all'estero.

«Mamma noi ti promettiamo di esserci sempre ma tu devi prometterci di gioire sempre. Devi essere felice per papà», ha concluso in lacrime Lorenza. Inutile dirlo, Anna ha aperto la busta ai suoi due figli.

