C'è Posta per Te, Massimiliano Caiazzo piange per Natasha e Gianluca: «La vostra storia mi ha colpito come un proiettile in fronte»

A C'è Posta per Te la storia di Natasha e Gianluca, due fratelli che, fin da piccoli sono stati uno la spalla dell'altro e insieme hanno affrontato il dolore di perdere i genitori a distanza di quattro mesi. Massimiliano Caiazzo è stato la sorpresa della sorella al fratello.

Natasha e Gianluca sono due fratelli. Lei, più grande di lui di quattro anni, ha voluto fargli una sorpresa perché il suo "fratellino", nonostante fosse più piccolo, ha sempre cercato di proteggerla da tutto, soprattutto, dal dolore della morte del papà e della mamma. I due fratelli hanno sofferto molto perché hanno perso i genitori a distanza di pochissimo tempo l'uno dall'altro. Natasha ha scritto una bellissima lettera per Gianluca che non è riuscito a trattenere le lacrime.

«Vorrei essere per te, tutto quello che tu sei per me. Vorrei che non avessi paura di ferirmi o farmi stare male e che ti confidassi su ciò che ti turba».

La commozione di Massimiliano Caiazzo

Massimiliano Caiazzo è, quindi, entrato in studio e ha fatto una sorpresa a Gianluca. L'attore di Mare Fuori, commosso, ha detto: «Sono molto grato di avere ascoltato la tua storia. Mi rendo conto che quando si toccano certi temi è facile scadere nella retorica che io odio, ma c'è stata una cosa che mi ha colpito come un proiettile in fronte: "Siete stati messi al centro del cuore dei vostri genitori". La prima cosa che mi è venuta in mente è che il rapporto che tu e Natasha avete costruito è l'eredità della vita dei vostri genitori. Un'onda di amore incondizionato».

