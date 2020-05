Stefano ha lasciato Belen? La showgirl racconta la sua verità: «Un momento difficile, non me l'aspettavo...»

Stefano

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 18:51

Negli ultimi giorni, si sono rincorsi rumors su una presunta crisi tra Belen e Stefano De Martino. Oggi, la mamma di Santiago ha postato un video su Instagram in cui ha raccontato la sua verità.- dice Belen -Voglio dire una cosa e voglio che esca dalla mia bocca perché ogni volta che apro internet, ogni volta che vedo degli articoli, da donna mi sono rotta le p***, in modo importante...Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto non ci sto più. Se io sono in giro per la città, e per casualità arrivano delle persone non è colpa mia. Non è una cosa organizzata da parte mia, mi conoscete abbastanza bene».E conclude: «Perché altrimenti se ne occupano altri di raccontare le cose sul mio conto e a me questo non sta più bene. È normale che se una persona non è molto felice suo fratello e la sua famiglia la prenda per mano, la porta in un ristorante a bersi un sano bicchiere di vino per farsi spuntare un sorriso...».