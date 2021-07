Stefano De Martino e Paola Di Benedetto, il gossip impazza: «Pizzicati insieme, corteggiamento lungo»

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto sono al centro di un gossip che potrebbe monopolizzare i tabloid di questa estate bollente. Al ballerino ex di Belen Rodriguez sono stati attribuiti molti flirt ed ultima fiamma sarebbe proprio l'ex vincitrice del Grande Fratello Vip. La modella ha confessato recentemente di aver troncato la storia d'amore con Federico Rossi del Duo Benji e Fede dopo 3 anni e una convivenza e sembra essere sempre più vicina al napoletano con la complicità della sorella di lui, grande amica di Paola Di Benedetto.

Ma che cosa c'è di vero in questo gossip? C'erano già delle indiscrezioni perché all'inizio del mese di giugno entrambi si trovavano sulla penisola sorrentina e dai dai reciproci profili social era emerso che si trovavano nello stesso luogo. Tanto è bastato per far immaginare ai fan una possibile relazione. Da circa due settimane però la frequentazione sarebbe diventata più intensa.

I due sarebbero stati paparazzati su una barca intenti a godersi le bellezze della terra campana e sembra che l'attrazione sia nata soprattutto da parte di De Martino. Il conduttore di "Made in Sud" avrebbe cercato di corteggiare la ragazza vicentina per molto tempo. Secondo "Very Inutil People", che riporta in esclusiva la notizia, non sarebbe stato facile per lui conquistarla anche perché lei era ancora legata al cantante Rossi.

De Martino non si sarebbe arreso e sarebbe riuscito a colpire la ragazza, ma per il momento nessuna conferma e nessuna smettica. I Paparazzi sono sempre più attenti ai loro spostamenti. De Martino potrebbe essersi lasciato alle spalle la storia con Belen, incinta di Antonino Spinalbanese.

