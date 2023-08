Belen, Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez in barca insieme? La foto (cancellata) scatena i fan

Tra le voci di una possibile rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è stata diffusa una foto sui social che ritrae il conduttore televisivo ed ex ballerino napoletano insieme alla sorella di Belen, Cecilia Rodriguez. L'immagine è diventata rapidamente virale tra i fan della showgirl argentina che adesso si chiedono quali possano essere gli sviluppi di una storia travagliata che da anni alimenta il gossip nostrano...

Belen Rodriguez, «dopo Mediaset anche Discovery le volta le spalle». Via dalla tv?

Belen, Stefano de Martino in vacanza con Cecilia Rodriguez? Non è come sembra: la confessione

Belen, Stefano De Martino e la foto con Cecilia

In molti adesso, infatti, si chiedono quale sia stata la ragione di questo incontro e quale possa essere il pensiero di Belen riguardo a questa situazione. Scopriamo insieme i dettagli di quanto accaduto e proviamo a rispondere a qualche domanda. I due sono davvero in vacanza insieme? E perché Stefano ha cancellato quella foto che lo ritraeva in barca? I sospetti sui rapporti tra i due e il fidanzato di Cechu, Ignazio Moser, cominciano a serpeggiare in rete.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 09:56

