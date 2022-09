Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la dolce dedica per il suo compleanno

di Angela Casano

Procede a gonfie vele l'amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il ritorno di fiamma c'è stato e adesso non è più un segreto. In occasione del 38esimo compleanno della showgirl argentina, l'ex allievo di Amici ha riservato degli auguri strappalacrime alla fidanzata ed ex moglie con un post su Instagram. Parole al miele che hanno messo a tacere qualsiasi dubbio e che dimostrano come la loro storia d'amore è più forte di qualsiasi altro problema sorto negli ultimi anni.

Il post

Romantico e innamorato come non mai, Stefano ha pubblicato uno scatto sexy della Rodriguez in mezzo a un campo di girasoli e a corredo della foto ha scritto: «Tanti Auguri Vita». Non servono certamente grandi papiri per comprendere che la coppia è tornata ad essere una famiglia a tutti gli effetti. La dedica è stata ampiamente apprezzata da mamma Belen e che ha scatenato tante reazioni positive da parte dei fan che speravano da tempo in un ritorno di coppia.

La modella argentina ha tagliato il traguardo dei 38 e in suo onore ha organizzato una festa di compleanno con soli pochi invitati, tutti intimi. Tra i presenti, non potevano mancare i due figli Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, e il primogenito Santiago, nato dal marito ormai ritrovato Stefano De Martino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 17:40

