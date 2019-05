Andrea Iannone dimentica Belen, eccolo di notte con la fidanzata nascosta su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo amore per. Se l’ex fidanzatainfatti è torna assieme all’ex marito e papà del piccolo Santiago, Stefano De Martino, il pilota di MotoGp, almeno stando alle tracce sui social, sembra aver trovato una nuovaIannone infatti ha pubblicato una stories notturna dal suo account instagram in cui riposa sul letto a fianco di una donna misteriosa. Nel primo scatto si vedono i suoi capelli, mentre nel secondo la sua schiena. Per ora l’identità della misteriosa ragazza è ancora segreta, ma vista l’esposizione social probabilmente presto ne sapremo di più.Andrea ultimamente era stato affiancato alla modella che però l’ha lasciato perché, come spiegato in un’intervista: “Lui è un ragazzo che deve ritrovarsi. Quando ero con lui mi ha dato questa impressione perché sentivo che lui non sapeva realmente che cosa volesse e io sono la "tigre", non agnellino. Capisco prima le cose”.