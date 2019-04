Paolo Ruffini e il post per Belen: «Far ridere è un vero talento e tu lo dimostri ancora una volta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I complimenti, a modo suo, perarrivano direttamente dal collega televisivo. I due sono impegnati sul palco di “Colorado”, dove la showgirl interpreta l’ormai famoso personaggio del Maresciallo Gnocca in coppia con Tony Figo, maresciallo ballerino.Paolo Ruffini ha postato una foto che lo vede abbracciato a Belen che lo sta per baciare, accompagnato dalla didascalia: “Conduttrice, Maresciallo Gnocca, influencer con l’influenza e molto altro. Saper far ridere è un vero talento e tu, ancora una volta, stai dimostrando di averlo!”.Il comico conduttore scherza sulle molteplici attività di Belen, influencer e imprenditrice, arrivata a Colorado” dopo una lunga esperienza tra tv e cinema. Oltre ad aver interpretato diverse fiction e film infatti la Rodriguez, diventata nota con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha preso parte a molti programmi televisivi, tra cui Sanremo, Tu si que vales, Balalaika e Pequeños gigantes.