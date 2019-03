Nina Moric contro Belen Rodriguez: «L'ultima che può fare la morale, ricorda quello che mi hai fatto...»

Ultimo aggiornamento: 18:42

Dopo il video di Fabrizio Corona all’in cui avvisava Riccardo Fogli del tradimento dalla moglie è successo il putiferio. Molti si sono dissociati da quanto visto in tv, comprese le opinioniste Alda d’Eusanio e Alba Parietti e sull’argomento è intervenuta ancheche ha definito quanto visto “schifoso”. A risponderle sono stati Fabrizio Corona e l’ex moglie, che con la showgirl argentina non ha mai avuto un buon rapporto.Dal suo account instagram, dalle stories, Nina si è scagliata contro Belen, poi cancellando alcune parti del video: “Non mi sarei mai aspettata dalla signora Belen Rodriguez che faccia la morale per ciò che è accaduto ieri sera. Gioia, ricorda quello che hai fatto a me. Mio figlio aveva solo 5 anni. Sai com’è, la ruota gira e tu sei l’ultima che può fare la morale, ricordatelo”.L’intervento di Nina si è poi con la buonanotte: “Ora sono stanchissima. Saluto tutta la famiglia Rodriguez a partire da Cecilia, Ignazio, Monte, sceso dalle montagne e soprattutto te Belen. Tanto la causa non l’hai vinta”.