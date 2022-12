Cecilia Rodriguez in dolce attesa? In un suo post spunta il pancino sospetto

Cecilia Rodriguez mostra un pancino sospetto. La sorella di Belen Rodriguez, prossima al matrimonio con il fidanzato Ignazio Moser, ha trascorso qualche giorno in montagna, in vacanza, con il compagno e alcuni amici e ha deciso di raccogliere i momenti migliori in una serie di foto pubblicate come post su Instagram. Tra i contenuti c'è però un video che mostra delle rotondità sospette.

Il video

Cecilia indossa un abitino nero, molto aderente e corto che lascia intravedere in modo molto chiaro il suo fisico. Solitamente sempre con una pancia ultra piatta Cecilia mostra però un pancino arrotondato e il sospetto che possa essere in attesa di un figlio è nato tra i followers. La ex girffina d'altronde non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma, così come il suo compagno di diventare padre. Prossimi alle nozze il prossimo autunno, potrebbero aver deciso di metter su famiglia.

Per ora si tratta solo di un'ipotesi e i diretti interessati non si sono ancora pronunciati in merito. Non è la prima volta che si pensa a una gravidanza della Rodriguez, tanto che recentemente ha fatto una smentita social. Ora però le rotondità sono evidenti, che sia solo lattosio? Come disse la sorella Valli sorpresa sui social con un pancino sospetto (guarda caso pochi mesi prima di annunciare la sua quarta gravidanza).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 13:54

