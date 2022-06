Jeremias Rodriguez vittima dei ladri: ecco cosa è successo al fratello di Belen

Jeremias Rodriguez vittima dei ladri. Il più piccolo dei tre fratelli Rodriguez è stato derubato della sua moto dopo che dei malviventi si sono introdotti, nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 giugno nel motodromo e kartodromo South Milano di Ottobiano.

A Jeremias è stata rubata la sua moto da cross, una Honda 250 cc nera e rossa dal valore di più di 10.000 euro. Il piccolo Rodriguez ha sporto denuncia sabato scorso. Nel giro di un anno la famiglia Rodriguez ha subito già due furti, lo scorso anno era toccato a Cecilia e Ignazio Moser che aveva denunciato il tentativo di furto della sua auto e ora invece a Jeremias.

Reduce dall'Isola dei Famosi, Jeremias ha perl dichiarato di voler chiudere con il mondo dello spettacolo: «Con questa Isola chiudo con i reality. Questo è il mio terzo, ma anche l’ultimo. Sì sono sicuro questa volta dico davvero. Perché ho capito di non essere tagliato per fare questo lavoro. C’è chi c’è portato e chi no. Ho accettato la cosa e va benissimo. Lascio il palco a Cecilia e Belen e sono felice per loro».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 13:41

