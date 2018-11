Jeremias Rodriguez festeggia il suo compleanno, Belen e Iannone seduti alla stessa tavola durante la cena

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

festeggia il suoe lo fa con la sua famiglia e gli amici. Ovviamente decine di video e foto sutestimoniano i festeggiamenti e non è sfuggito il fatto che alla stessa tavolata si trovassero, sua sorella, che, amico di Jeremias ma anche ex fidanzato della showgirl argentina. Sembra quindi non solo che la rottura non abbia incrinato i rapporti tra il pilota e l'ex gieffino ma anche che tra i due ex ci siano buoni rapporti.Jeremias sembra essersi divertito molto durante il party: una cena tra amici con parrucche colorate, gadget divertenti e baci tra fratelli. Certo sui social tutti hanno fatto molta attenzione: lei non filma lui, lui non filma lei, gli altri invitati hanno evitato di immortalarli insieme, ma è stato piuttosto facile intuire che entrambi erano nello stesso luogo a festeggiare. Cecilia e Belen erano sedute vicine, mentre davanti a loro c'era il pilota che ha augurato, proprio sui social, tutto il meglio a quello che ha sempre definito un caro amico.Belen e Iannone si sono lasciati solo da qualche mese e sembra che a prendere la decisione sia stata proprio la conduttrice di Tu si que vales. Nessuno dei due ha rivelato i motivi, ma pare che i recenti riavvicinamenti con Corona e il migliorato rapporto con l'ex marito e padre di Santiago abbiano messo a dura prova il loro legale. Dispiaceri, comprensibili, a parte, sembra che però tra i due sia rimasto un buon rapporto e che in un modo o nell'altro Andrea sia rimasto legato alla famiglia Rodriguez.