Chi è Gianmaria, l'imprenditore napoletano con cui Belen ha passato il weekend

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Luglio 2020, 15:46

Chi è, l'imprenditore napoletano con cui Belen ha passato il weekend.nell'ultima settimana è stata al centro del gossip ancor più - se possibile - del solito. Dopo la separazione dae la bomba lanciata da Dagospia su una storia tra l'ex marito e Alessia Marcuzzi (da entrambi smentita), Belen si è concessa un fine settimana in compagnia di un amico che si ritrova i riflettori puntati addosso.è un giovane imprenditore del fashion napolentano. Moro e dagli occhi chiari, ha appena spento 35 candeline in compagnia di Belen Rodriguez, Jeremias, Mattia Ferrari e altri amici che lo hanno raggiunto a Napoli nel fine settimana. La comitiva ha festeggiato in barca ed è sbarcata anche sull'isola di Capri, dove hanno cenato allo storico ristorante dei vip Villa Verde e concluso la serata all'Anema e Core.Antinolfi ricopre la carica di sales director fashion al Caravel Pregiate Spa e al France Croco, due realtà che sono di proprietà della Kering, gruppo internazionale legato a brand importanti come Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen e Pomellato. Proprio Mattia Ferrari avrebbe fatto da tramite tra Belen e Gianmaria.