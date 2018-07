Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

pare essere preoccupata per sua. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 che sta vivendo un periodo molto felice con il fidanzato Ignazio Moser, ha confessato alla rivista "Sono" di essere in ansia per la sorella che invece non starebbe in un momento di particolare forma.Le continue crisi con Andrea Iannone, le critiche degli ultimi programmi televisivi hanno inciso molto nella sua stabilità e pare che Belen abbia accumulato molto stress, tanto da preoccupare la famiglia per lo stato psico-fisico. Cecilia ha chiesto che i paparazzi lascino in pace sua sorella, più volte ha ammesso di essere dovuta intervenire per allontanarli e non turbare ulteriormente Belen. La Rodriguez, tra l'altro, in diverse occasioni è esplosa davanti ai fotografi, lasciandosi andare a commenti e gesti poco eleganti.Cecilia e Belen sono molto unite e la sorella minore sta cercando di salvaguardare il benessere di Belu. Negli ultimi anni la sua vita privata è stata piuttosto tormentata e ora la speranza è che le cose possano tornare ad essere più serene.