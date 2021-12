Il giallo di Cecilia Rodriguez, "scomparsa" da Instagram. Interviene anche Belen

Cecilia Rodriguez ha qualche problema con Instagram e in suo aiuto accorre la sorella Belen. Cecilia Rodriguez ha ultimante lamentato, come accaduto ad altri colleghi influencer, di avere meno copertura sul social.

Cecilia e Belen Rodriguez (Instagram)

Cecilia Rodriguez "scomparsa" da Instagram. L'intervento di Belen

Ultimamente per Cecilia Rodriguez sembra sia diventato più complicato comunicare con i suoi follower su Instagram. La showgirl infatti ha lamentato di aver meno copertura sulla piattaforma social, con difficoltà da parte dei fan a visualizzare stories e contenuti e in suo soccorso è arrivata la sorella Belen. Dalle stories infatti la maggiore di casa Rodriguez, che è anche sua socia in affari con diverse attività nel campo della moda, si è rivolta ai suoi numerosi seguaci.

L'appello di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha chiesto ai fan di attivare le notifiche sull’account di Cecilia per ovviare al problema: «A volte - ha spiegato la showgirl - gli algoritmi di Instagram fanno un po’ di casino. Mia sorella ha la pagina bloccatissima, praticamente ci sono tante persone che non possono vedere né i post né le sue Stories, quindi se non volete perdervi i suoi contenuti pazzeschi attivate le notifiche. Adesso vi lascio una foto…».

