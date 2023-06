Cecilia Rodriguez si rilassa nella spa, Ignazio Moser le fa uno scherzo. E lei reagisce così

di Redazione Web

Relax alla spa. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono presi alcuni giorni di riposo in un centro rilassante a Paestum (Salerno). Prima l'abbondante colazione, poi il bagno in vasca e, infine, lo scherzo durante il massaggio. Nelle sue stories Instagram, la sorella di Belen Rodriguez pubblica diversi posti e attività che sta facendo col suo compagno per rilassarsi. I due promessi sposi, però, non si risparmiano in scherzi e battute. Una story in particolare fa sorridere i fan.

Lo scherzo

Distesa su un lettino con una foglia che le copre il volto, Cecilia è in totale relax nella sua stanza buia per un trattamento rigenerante.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 14:10

