Cecilia Rodriguez rompe il silenzio e parla del matrimonio: «Prima o poi dovrò farlo...»

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio e parla, finalmente, del tanto atteso matrimonio con Ignazio Moser. I fan sono in trepidante attesa e non vedono l'ora di vedere i due beniamini all'altare. Ma dalla proposta fatta lo scorso novembre dall'ex gieffino alla sorella di Belen ad oggi non si è più parlato delle nozze. Dopo i rumors sulla presunta crisi tra i due, il sereno è tornato e ora Cecilia ha deciso di parlare di... nozze. In una story Instagram, l'influencer «Prima o poi» scrive sotto il suo video in cui parla delle nozze.

Cecilia Rodriguez e il matrimonio, cosa ha detto

Nelle stories, Cecilia racconta ai follower: «Spesso mi chiedete come vanno i preparativi, perché ho spostato la data, perché così e perché...» e continua «intanto non sono una persona organizzata...

Insomma, i preparativi sembrano essere in corso, ma sull'argomento massima riservatezza da parte di entrambi. Eppure, ai fan sembra strano tutto questo, visto che entrambi sono abituati a parlare molto della loro vita privata, mostrandosi ovunque insieme e condividendo col vasto pubblico social i loro spostamenti. Come mai questo top secret sul resto? cosa staranno programmando?

