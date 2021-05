Cecilia Rodriguez, la foto con Pierpaolo Pretelli fa il giro del web: Ignazio Moser è all'Isola dei Famosi

Ignazio Moser è sbarcato sull'Isola dei Famosi pochi giorni fa e Cecilia Rodriguez è stata 'paparazzata' con Pierpaolo Pretelli. I due si sono incontrati per fare colazione insieme e per qualche altro motivo poco chiaro (probabilmente professionale). La foto ha fatto il giro del web. L'ex velino, fidanzato con Giulia Salemi, si trovava a Milano per festeggiare i due mesi d'amore con l'influencer italo-persiana.

Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli

In queste ore sta facendo discutere la gelosia della sorella di Belen Rodriguez per il compagno Ignazio Moser. Alla domanda sulla possibilità di raggiungerlo in Honduras, Cecilia ha risposto di averla già fatta questa esperienza anni fa. Sembra inoltre che si sia opposta alla partecipazione di Ignazio, ma alla fine ha deciso di sostenerlo. La foto con Pierpaolo Pretelli è stata diffusa da uno dei fotografi della pagina instagram Whoopsee.

La pagina instagram Whoopsee ha anche tenuto a precisare che Pierpaolo Pretelli e Cecilia Rodriguez sono stati pizzicati insieme stamattina in un bar impegnati a fare colazione e in compagnia di un amico comune.

