Cecilia Rodriguez è incinta? La sorella di Belen sta male, per i fan la nausea è «sospetta»

L'occhio clinico dei fan, si sa, sbaglia raramente. E così da delle storie Instagram di Cecilia Rodriguez esplode il gossip che non ti aspetti. La sorella di Belen Rodriguez è incinta? Sono tanti i suoi fan che si pongono ormai da giorni la domanda. Colpa di qualche rotondità di troppo mostrata sui social negli ultimi giorni e le storie in cui confessa di essere stata male sembrano un'ulteriore conferma della splendida notizia.

Nausea e dolori alla pancia

«Eccomi qua, ancora viva», scherza Cecilia Rodriguez dando inizio a una serie di storie su Instagram che vogliono giustificare la sua assenza al blue carpet di Roma per la presentazione della piattaforma della Paramount. «Non ci sarò perchè non sono stata bene. Il medico mi ha detto di stare a riposo ed è quello che farò», spiega la showgirl visibilmente dispiaciuta per la sua assenza all'evento pubblico, ma soprattutto provata da una notte insonne in preda alla nausea. cecilia appare distesa sul divano struccata e in pigiama, determinata e vogliosa a ristabilirsi il prima possibile. Niente di strano, si potrebbe pensare. E invece i follower della showgirl insinuano un dubbio che negli ultimi giorni si sta facendo sempre più strada...

Cecilia Rodriguez è incinta?

Dopo la storia d'amore nata sotto il tetto della casa del Grande Fratello Vip con Ignazio Moser, che ormai dura da più di tre anni, tanti suoi fan aspettano con ansia l'arrivo del loro primo bebè. E per i più attenti, l'attesa starebbe per terminare. Deianira Marzano, infatti, ha infatti rivelato di ricevere da giorni le segnalazioni dei fan di Cecilia su una sua possibile gravidanza. L'influencer dedita a svelare rumors e indiscrezioni del mondo del gossip, ha condiviso una storia in cui segnala il dubbio di una follower: «Hai visto le storie di Cecilia? Sta male e deve stare a riposo. Parla di mal di stomaco, ma per un mal di stomaco il medico non va a casa. Possibile gravidanza?». Deianira confessa: «Da giorni le follower notano rotondità... se fosse così siamo contente e quando sarà il momento sicuramente ce lo dirà lei».

Per la showgirl 32enne argentina, probabilmente è ancora presto per dare la notizia della dolce attesa. Ma se dovesse essere confermata la notizia, per molti suoi fan non si tratterebbe di una grossa novità...

