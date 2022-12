Cecilia Rodriguez in Argentina, Moser le riprende il lato B (e scherza sulla pancia). Fan spiazzati: «Che succede?»

Volano in Argentina Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che scelgono di trascorrere il Capodanno nella terra d'origine di Cecilia. Con cani al seguito, i due sono arrivati da qualche ora in un resort da sogno con piscina dove non hanno esitato a tuffarsi. E in costume, la sorella di Belen non è passata inosservata. Il lato B perfetto è stato inquadrato proprio da Ignazio che, su Instagram, ha pubblicato un video in cui cerca di buttare in acqua la sua futura moglie.

«Dai non me gusta» dice infastidica la sorella di Belen a Ignazio che cerca di spingerla col piede in piscina. Dopo due tentativi, Cecilia si sposta sull'altro lato facendo perdere le speranze a Ignazio. I due hanno raggiunto la famiglia di Cecilia che era già volata in Argentina per seguire da vicino la finale dei mondiali che hanno poi vinto.

Il tifo per la squadra

A mostrare per prima il tifo sfegtato è stata sicuramente la madre di Cechu, Veronica Cozzani, che ha subito pubblicato un video in cui canta e balla insieme a delle amiche, avvolta nella bandiera della squadra vincente e da corone degli stessi colori. «Siamo campioni del mondo, ca**o!». Ma mamma Veronica non è l'unica. Anche Cecilia Rodriguez si scatena. La futura sposa è in compagnia di Ignazio quando sta vedendo la partita. E proprio in una story Instagram scrive "Vamos Argentina!" mostrando il tifo e la carica giusta per tifare. Insomma, in casa Rodriguez, c'è un entusiasmo da stadio in casa Rodriguez.

