Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, incidente e paura: «Ping pong col guard rail». Cos'è successo

«Abbiamo giocato a ping pong con il guard rail» esordisce Ignazio Moser in una story Instagram raccontando la disavventura vissuta questa mattina insieme alla fidanzata Cecilia Rodriguez e altri influencer. «La giornata è inziata nel migliore dei modi..».

«Abbiamo fatto a ping pong tra guard rail e furgone, furgone e guard rail... ma stiamo molto bene» continua Ignazio sorridendo e inquadrando anche gli altri passeggeri con cui si stava ad uno shooting di Intimissimi. «Anche stavolta è andata» conclude il figlio del noto ciclista.

Le stories dell'accaduto

Successivamente, anche Cecilia ha ripreso le stories del fidanzato specificando ai follower come stesse: «Siamo stati fortunati» scrive, mostrando la fiancata della macchina graffiata. A bordo con loro c'era anche Marco Fantini, influencer e marito di Beatrice Valli che però non era con loro in macchina (i rumors dicono che sia nuovamente incinta).

Presto sposi

Scongiurato il peggio, la famiglia Rodriguez si prepara ad un grande evento: il matrimonio di Cecu. Moser ha chiesto in sposa la modella, con una romantica proposta di matrimonio. E Cecilia ha detto sì. A rivelarlo sono stati i due futuri sposi con un video su Instagram, più che romantico. «And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!» ha scritto Ignazio come didascalia del post in cui si vede una parte della proposta nuziale. In camera da letto, illuminata con delle candele, l’imprenditore ha donato l’anello alla sua Cecilia.

