Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi, Giulia De Lellis mostra l’invito di partecipazione al matrimonio: «Ma allora davvero?»

di Cristina Siciliano

Il countdown è iniziato: mancano meno di due mesi al 30 giugno, giorno in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno pronti a pronunciare il fatidico «sì», dopo sette anni di fidanzamento. La sorella di Belen e il modello si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e si dicono più innamorati che mai. La cerimonia si terrà nella campagna toscana e ci saranno 200 invitati.

Tra le tante persone che hanno ricevuto l'invito di partecipazione al matrimonio c'è anche Giulia De Lellis, amica della coppia tant'è che proprio l'anno scorso hanno trascorso qualche giorno di relax insieme a Ibiza.

L'invito

Giulia De Lellis parteciperà al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Il matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno il 30 giugno in Toscana, in Maremma. La sorella di Belen ha rivelato che il suo testimone sarà suo fratello Jeremias mentre per Belen è stato ritagliato il ruolo di damigella d'onore. Cecilia ha anche rivelato che ci sarà più di una festa: il tutto durerà circa tre giorni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 08:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA