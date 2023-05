Cecilia Rodriguez, scoppia il caso tra i follower: «Perché nelle foto ha sempre la bocca aperta?»

di Redazione Web

Outfit sexy e valanga di critiche. Questo sembra essere diventato ormai l'accostamento fisso per gli scatti di Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen, infatti, ha pubblicato uno scatto mostrando il suo outfit super hot: capelli legati a coda di cavallo, vestito aderente a costine color cammello della sua linea Hinnominate e stivali con tacco sulla stessa tonalità. Una foto mozzafiato et voilà: il suo pubblico si divide e la percentuale più grande è quella degli haters. In particolare, dello scatto di Cechu non sono piaciute le labbra aperte: «Non capisco perchè Cecilia tutte le volte fa la foto con la bocca aperta».

Pioggia di critiche

Sotto il post Instagram è impossibile non notare i numerosi commenti che travolgono l'ex gieffina: «Ma poi che fai nella vita? Famosa per?», «Più volgare non si può!», «quand'è che ti sposi e metti su famiglia....il tempo passa», «famosa per i calendari». Insomma, anche stavolta gli haters non si sono risparmiati. Non è però la prima volta che il look di Cecilia viene criticato duramente.

L'outfit in Spagna

Poco tempo fa, Cecilia Rodriguez è volata in Spagna, a Madrid dove ha presenziato ai Premi Platino, un evento in cui vengono premiati i prodotti televisivi e cinematografici ispano-americani.La sorella di Belen Rodriguez ha attirato l'attenzione di tutti per il look super sexy e anche... super costoso! Sui social alcuni follower hanno commentato in modo negativo il vestito di Cecilia che, invece, è stato molto apprezzato da fotografi e altri influencer. Abito lungo, nero, attillatisimo con uno spacco vertiginoso, trasparenze super sexy che non lasciano nulla all'immaginazione e scollo profondo sulla schiena. Era vestita così Cecilia Rodriguez e si stima che il suo outfit abbia un valore complessivo di 10.000 euro: «Sui siti cinesi trovi lo stesso vestito a 12 euro, ma va bene lo stesso», oppure «Per me questo vestito lo avrebbe potuto indossare qualcuno con più classe» si leggeva sui social poco dopo.

