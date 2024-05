Cecilia Rodriguez, l'addio al nubilato in Spagna: scatenata con la sorellona Belen e le amiche

di Redazione Web

Il 30 giugno sposerà il suo Ignazio Moser e come ogni futura sposa Cecilia Rodriguez ha partecipato al suo addio al nubilato organizzato da alcune amiche in Spagna. Insieme alla sorella Belen Rodriguez, alla “cognata” Debora Togni e un gruppo di amiche, l’influencer si è scatenata per una vacanza all'insegna del divertimento.

Parrucche e balletti sexy

Per il soggiorno hanno scelto una villa con piscina nella quale ieri, una volta atterrate, si sono divertite a danzare e bere vino a ritmo di musica. La serata è proseguita in un ristorante con musica ad alto volume e la Rodriguez ha rivelato di aver già perso la voce, come documentato nel video condiviso tra le stories da Stefania Pellizzaro, makeup artist dei vip. In bikini bianco, a bordo piscina, Cecilia ha mimato l’ingresso trionfale con il velo da sposa in testa tra siparietti divertenti e mosse sexy. La crew ha indossato parrucche colorate e sfoggiato mise a tema.

L’addio al nubilato in Andalusia

Cecilia Rodriguez è partita per il suo addio al nubilato e ha condiviso le foto di ogni momento.

Le nozze in Toscana

Cecilia e Ignazio stanno insieme da sette anni e a giugno celebreranno le nozze in Toscana. La festa si svolgerà in una villa vicino a Firenze, Belen Rodriguez, sorella della futura sposa, sarà la damigella d'onore e Santiago De Martino porterà le fedi insieme alla sorellina Luna Marì Spinalbese. «Abbiamo scelto un borgo in collina, a venti minuti da Firenze... La cosa bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell'Argentina, rappresenta l'unione dei nostri due mondi», ha raccontato l'influencer. "La sera del giorno prima faremo una cena intima con le nostre famiglie, visto che al matrimonio saremo duecento - ha spiegato Cecilia Rodriguez - I miei testimoni saranno mio fratello, Jeremias, e il mio migliore amico; i testimoni di Ignazio saranno suo fratello e sua sorella".

