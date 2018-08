Belen finisce a terra alla festa di Andrea Iannone

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, la crisi è finita. «Meriti il meglio»

Stefano De Martino fidanzato ufficialmente: foto hot con Gilda Ambrosio

ha alzato un po' il gomito? In una delle stories dipubblicate dal fratello Jeremias la showgirl argentina appare sdraiata a terra e poco lucida. Alla domanda se è tutto a posto alza il pollice per confermare di stare bene.Il video è stato girato durante la festa di compleanno del compagno Andrea Iannone a. Con Belen e il motociclista c'è tutta la famiglia in vacanza sull'isola delle Baleari.La crisi fra Belen e Andrea sarebbe dunque un capitolo chiuso. Da tempo si parlava di periodo difficile nella coppia finché non è intervenuta la diretta interessata parlando di “periodo di pausa”.Anche l'ex marito Stefano De Martino è a Ibiza e pubblica stories da un altro party in compagnia della fidanzata Gilda Ambrosio.