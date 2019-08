Belen e Stefano De Martino non convincono i fan, le foto scatenano polemiche: «Tutto finto»

Martedì 6 Agosto 2019, 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ritorno di fiamma traaveva emozionato i fan. In molti avevano mostrato entusiasmo per la riconciliazione, una famiglia finalmente riunita. Un lieto fine., almeno secondo il parere dei milioni di follower che seguono la coppia.. Anzi, hanno scatenato commenti e rabbia., una macchina perfetta per fare soldi! Scusami Belen se mi sono permessa di scriverti un mio pensiero ma nelle foto vedo soltanto finzione e tanto palcoscenico.. Ciao bella buona vita», scrive una fan commentando il doppio scatto. Per molti manca naturalezza e questo aspetto viene sottolineato più volte., scrivono. «Ciak ,si gira....foto studiate in ogni particolare, naturalezza zero», aggiungono. E ancora: «Ma una foto normale di famiglia normale non riusciamo a vederla. Peccato avete tutto, ma forse vi manca la cosa più bella .... normalità e famiglia vera».