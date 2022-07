Belen e Spinalbese, la piccola Luna Marì compie un anno: gli auguri social (separati) di mamma e papà

di Federica Portoghese

Un anno fa nasceva Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Un amore svanito pochi mesi dopo la nascita della bambina, prima la crisi a dicembre e poi la separazione definitiva. Oggi, sia Belen che Antonino stanno scrivendo un nuovo capitolo della loro vita. La bella argentina sogna un finale diverso tra le braccia dell'ex marito Stefano De Martino, mentre Spinalbese sta coltivando le basi per una nuova storia d'amore con Giulia Tordini, designer di gioielli.

A dare per primo gli auguri a Luna è stato papà Antonino, con un dolce post su Instagram pubblica la foto della piccola e scrive: «Sei tu...lei! 1year» . Tra i commenti e i messaggi d'auguri anche quello della nuova fiamma Giulia, che risponde alla dedica con un cuore rosa. «Ti proteggerò sempre Luna mia» scrive Belen sui social. Nelle instagram stories la Rodriguez condivide una serie di bellissime foto della piccolina. Nessun commento o like da parte di Stefano De Martino. Luna Marì festeggerà sicuramente il suo primo anno di vita con mamma Belen, dato che Antonino si trova in vacanza con gli amici e la nuova compagna.

