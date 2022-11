Belen insultata per la pubblicità a Shein, sua sorella Cecilia fa lo stesso ma riceve solo complimenti: «Sei stupenda»

Belen nella bufera per la pubblicità al marchio di moda Shein. La modella argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto, che hanno scatenato i follower: «Non ci posso credere, con tutti i soldi che hai». Nel pomeriggio è toccato a sua sorella Cecilia pubblicare il post per sponsorizzare il marchio, ma chi si aspettava una nuova valanga di insulti è rimasto deluso.

Cosa è successo

Nel pomeriggio Cecilia Rodriguez ha pubblicato tre foto nelle quali indossa un abito nero di Shein. «Innamorata di questo vestito», ha scritto la fidanzata di Ignazio Moser. Dopo i commenti alla sorella si temeva la stessa sorte, ma il comportamento dei suoi follower è stato completamente diverso. Per Chechu sono arrivate solo parole al miele. «Sei una gran figa Chechunita», scrive un'utente. «Look elegantissimo, sei una favola», ha scritto un'altra. E ancora: «Sei incantevole», «divina», «bellissima». Insomma, nessuna traccia delle critiche che hanno colpito la sorella.

Gli insulti a Belen

Belen ha un seguito e una platea diversa rispetto alla sorella. E le critiche che le sono arrivate, hanno un motivo ben preciso. Secondo delle inchieste condotte dalle telecamere di Channel 4, rete televisiva britannica, si è rivelato lo sfruttamento della manodopera: pochi centesimi per una qualità dei capi che lascia a desiderare. «Non ci posso credere che sponsorizzi un marchio come Shein dove c’è sfruttamento al massimo livello delle persone e inquinamento a non finire! Una persona come te ha la fortuna di poter scegliere e dire no...», le hanno scritto.

