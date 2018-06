Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sì o no? La showgirl argentina non ne fa un mistero , il suo, ma per la prima volta ha spiegato il motivo che l'ha "costratta" a questa scelta. Lo ha raccontato in un'intervista a Chi, in cui ha spiegato il suo rapporto con la chirurgia e i ritocchini.ha spiegato: «​Ho fatto delle cosine, se le elenco sono pochissime. Anni fa il seno perché ero dimagrita 8 chili e le tette erano sparite. Poi ho fatto qualche punturina, ma non le faccio più. Quando sarà mi farò un bel lifting».