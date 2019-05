Belen Rodriguez e Stefano De Martino, viaggio di nozze a Ibiza. Un fratellino in arrivo per Santiago?

Mercoledì 22 Maggio 2019, 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ritorno di fiamma tra, voluto da praticamente tutti i loro fan, alla fine c’è stato. La conduttrice di “Colorado” e il conduttore di “Made in sud” alla fine sono tornati insieme dopo tante indiscrezioni puntualmente smentite.Da tempo circolavano foto di Stefano che saliva nottetempo a casa della ex con la scusa ufficiale di vedere il figlio Santiago per poi uscirne la mattina successiva, ma la coppia ha reso pubblico il ritrovato amore con un viaggio in Marocco, accompagnati dal piccolo, puntualmente postato sui social.I follower naturalmente, appresa l‘ufficialità, hanno riempito di like e commenti postivi le rispettive bacheche. Quella in Marocco però era una partenza in famiglia, dato che il vero “viaggio di nozze” Belen e Stefano lo stanno facendo adesso. I due hanno lasciato il piccolo a casa è sono partiti alla volta di Ibiza, paparazzati da “Chi” mentre passeggiano romanticamente nottetempo per l’isola. Secondo i beninformati starebbero organizzando una festa per celebrare il loro matrimonio mentre sulla rete si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Belen incinta, in attesa di allargare la famiglia…