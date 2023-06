Belen Rodriguez, in viaggio verso Napoli con Santiago: famiglia riunita con Stefano De Martino

di Redazione Web

Una gita da papà. Belen Rodriguez ha preso un aereo con Santiago per Napoli, ma starà raggiungendo il suo Stefano De Martino? Nelle sue stories Instagram, la conduttrice de le Iene ha pubblicato diversi scatti col suo primogenito in cui si mostra in aereo prima, mentre sorridono e giocano. «Next stop Napoli» scrive la showgirl taggando la sua linea di costumi "Me fui real".

Ma se qualcuno ha temuto inizialmente che Belen fosse in volo solo per lavoro, si è ricreduto poco dopo quando la showgirl ha postato altre foto nello stadio di Napoli e Santiago gioca col padre Stefano.

