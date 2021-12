Belen, sui doni di Natale la dedica a De Martino: ritorno di fiamma? Un dettaglio non sfugge

Il Natale è vicino e i regali cominciano ad arrivare anche tra i vip. Tra le prime a scartare i doni è stata Elisabetta Franchi che in occasione del suo compleanno ha anticipato anche l'apertura dei pacchi natalizi. Tra i regali c’è stato quello inviatole da Belen Rodriguez che l’ha omaggiata con dei capi della sua nuova linea d’abbigliamento Hinnominate.In una storia Instagram la stilista ha mostrato tutto ai suoi follower ai quali non è sfuggito un dettaglio particolare del packaging.

Belen, il dettaglio che fa scattare il gossip

All'interno delle scatole è spuntata una frase, che altro non è che che una benedizione irlandese a San Patrizio, e fin qui nulla di speciale. «Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere caldo sul tuo viso, e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano».

I fan, a cui nulla sfugge, si sono subito accorti che la frase è la stessa che Stefano De Martino ha dedicato alla showgirl come prova del suo amore tatuandosela sulla coscia (in spagnolo).

Coincidenza o mossa pubblicitaria? Non si sa nulla l'unica cosa certa è che Belen ha scelto proprio quella frase per confezionare i suoi doni.

Che fine ha fatto Antonino?

E mentre la modella è al centro delle chiacchiere per la sua storia con Antonino Spinalbese che sembra essere giunta al capolinea (nonostante la copertina di Chi che li ritraeva insieme) ora si alzano anche i rumors su un possibile ritorno di fiamma con l'ex, papà di Santiago. Intanto i follower, che non vedono l'ora di poter brindare alla coppia Rodriguez-De Martino, hanno notato una stranezza nell’ultima storia di Belen Rodriguez: nell’elenco dei familiari inclusi negli addobbi di Natale della showgirl Antonino Spinalbese manca clamorosamente. I due passeranno le feste completamente separati?

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 12:06

