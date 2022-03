Belen Rodriguez e Stefano De Martino inseparabili: weekend nella spa di lusso

Belen Rodriguez e Stefano Martino sono tornati insieme e, sebbene abbiano rivelato di non vivere insieme, sono praticamente inseparabilI. Approfittando del tempo libero dal lavoro in tv infatti i due si sono regalati una nuova piccola fuga in un romantico resort.

Will Smith e il "no" all'Academy: «Si è rifutato di andare via dopo lo schiaffo nella notte degli Oscar»

Stefano De Martino e Belen Rodriguez (Chi)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino inseparabili: fuga nella spa di lusso

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornato l’amore. I due si erano detti addio per la seconda volta e sono recentemente tornati insieme, sebbene abbiano assicurato di non vivere sotto lo stesso tetto. Sarà anche così ma la coppia, impegni di lavoro in tv a parte, è praticamente inseparabili. Belen e Stefano appena hanno un po’ di tempo libero lo passanno insieme, come dimostrano gli scatti pubblicati dal settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, che li vedono trascorrere un weekend in un lussuoso resort del Bresciano. Un posto che sembra esser molto caro ai due piccioncini, che già in precedenza erano stati paparazzati nel loro romantico rifugio...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA