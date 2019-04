Belen Rodriguez, la foto con la fede al dito: crisi con Stefano De Martino superata?

Ultimo aggiornamento: 14:56

Latra. Non solo le numerose paparazzate insieme, i baci in discoteca, i piccoli indizi rilasciati durante le interviste in tv, ma ora. La bella showgirl argentina ha rimesso l'anello al dito, probabilmente proprio per sottolineare il ritrovato amore.La coppia più amata delle tv non ha mai perso i suoi fan. Sin dai primi momenti di crisi, per tutta la separazione, anche quando avevano due nuovi partner, i loro seguaci hanno continuato a sperare che potessero tornare insieme, convinti che il loro amore non era finito, e così è stato. Dopo un periodo molto turbolento dopo il divorzio, in cui i due hanno faticato a ritrovare il dialogo, sembravano aver di nuovo in mano gli equilibri, pur sostenendo di averlo fatto per il bene del loro bambino, Santiago.In diverse interviste hanno parlato di forte affetto e stima reciproci, fino a quando non sono arrivate le prime foto insieme. I due preferiscono mantenere però la riservatezza, vivere questo momento in modo privato, per non rovinare di nuovo tutto. La gioia sembra però essere tornata e come in ogni favola non poteva mancare l'happy end segnato da un bell'anello, come tradizione vuole.