Martedì 4 Giugno 2019, 16:54

Dopo essere tornati insieme per, diventati nella scorsa stagione conduttori rispettivamente di “Colorado” su Mediaset e “Made in sud” sulla Rai, starebbe arrivando un doppio impegno professionale comune sul piccolo schermo.Belen e Stefano, oltre che nella vita reale infatti potrebbero fare coppia fissa anche che in tv. Oltre a condurre in tandem “La notte della Taranta” il prossimo 25 agosto, nel concertone finale in diretta su Rai 2, secondo il sito “Tvblog” starebbero conquistando anche il timone di “Castrocaro”. Il Festival è passato da RaiUno a RaiDue e il direttore Carlo Freccero, dopo la prova positiva di “Mada in Sud”, vorrebbe ancora scommettere sull’ex ballerino di “Amici”, stavolta accompagnato dalla moglie.Un’estate impegnata per la coppia, che di solito passa il periodo estivo rigorosamente sotto al sole delle Baleari, attesa alla prova di una doppia prova televisiva.Belen e Stefano sono tornati insieme dopo essersi separati per un lungo periodo, in cui la showgirl è stata fidanzata col pilota Gp Andrea Iannone mentre Stefano, accostato dagli esperti di gossip a molte ragazze, ha confessato solo una liaison con l’influencer Gilda Ambrosio.