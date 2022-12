Belen Rodriguez, sole e selfie a Napoli: amore a gonfie vele con Stefano De Martino

Relax e amore. Belen Rodriguez si gode la temperatura calda e il sole di Posillipo, a Napoli. In vacanza per le feste natalizie, la showgirl ha scelto di trascorrere qualche giorno con la famiglia del marito Stefano De Martino. E ormai non si nascondono più. Su Instagram, la conduttrice de le Iene, condivide scatti del mare, della piccola Luna (la figlia avuta da Antonino Spinalbese) ma soprattutto selfie di sè. Nel volto di Belen fan hanno notato serenità e pace, segno che sta passando delle vacanze in piena armonia.

Leggi anche > Michelle Hunziker lascia i cagnolini in casa da soli (pochi minuti), quando torna rimane scioccata

Nella bellissima terra campana, in una villa con affaccio sul mare, la showgirl argentina e il ballerino hanno trascorso la festività insieme al figlio Santiago e a Luna Marì.

Il Natale in costiera

A testimoniare la giornata passata insieme sono, come al solito, i social dei due diretti interessati. Entrambi hanno condiviso momenti di allegria e affetto passati insieme. Il pranzo l'hanno gustato all'aperto, insieme a una decina di amici e famigliari che li hanno raggiunti. Assenti i fratelli di Belen, che hanno trascorso le feste altrove: Cecilia Rodriguez era sulla neve con il futuro marito Ignazio Moser.

E a Capodanno...

Appare evidente che Belen e Stefano resteranno in zona per tutte le feste. A Capodanno saranno ospiti in piazza del Plebiscito, a Napoli, dove si terrà il tradizionale concertone a cavallo tra l'anno vecchio e quello che sta per cominciare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA