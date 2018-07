Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Il periodo di riflessione fracontinua, dato che la showgirl è tornata da sola a Ibiza, ma sembra che fra i due la storia continui.A dare rassicurazioni lo stesso Andrea Iannone attraverso il suo account Instagram. Il pilota di moto gp a risposta con un “si” alla domanda di un suo fan che sulla rete gli chiedeva se stesse ancora con Belen. Andrea poi è andato avanti all’incalzare delle domande con un "Per me è unica" e "L'ho conosciuta passando a salutare un amico a una cena. Quella con lei è la mia storia più importante. Belen ha un’anima più unica che rara. Se amo più lei o i motori? Sono due amori diversi, ma entrambi mi sono sfuggiti di mano!".C’è anche chi ha voluto indagare sul numero dei rapporti intimi e Iannone non ha mancato di rispondere: “Mai abbastanza! Sotto le coperte Belen viaggia? Lei viaggia, ma sai che io corro…no?".