Belen a Sanremo Young, mamma Veronica e Santi la seguono in tv. La reazione del bimbo commuove il web Video

Dopo il forfait della scorsa settimana, dovuto a una fastidiosa influenza, la showgirl argentina torna tra i giudici del programma condotto dae il suo ingresso non passa inosservato. Belen entra dalla scala di Sanremo con indosso unTripudio dei fan e uno in particolare...In quel momento, il figlioletto- nato dall'amore con- è davanti alla tv con nonna Veronica e anche lui sta guardando la mamma. Nonna Veronica riprende la scena e chiede al bimbo: «Santi la vedi la mamma?». E lui risponde: «Sì, l'ho vista. È bellissima». Ladel bimbo commuove il web.Il filmato, postato da nonna Veronica sul suo profilo Instagram fa il pieno di like.