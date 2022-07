Belen Rodriguez, le foto del primo compleanno di Luna Marì: impossibile non notarlo

Festeggiamenti in grande stile per il primo compleanno di Luna Marì Spinalbese. La bimba, figlia di Belen Rodriguez e dell'ex compagno Antonino, è nata il 12 luglio del 2021 e per celebrarla la mamma non si è risparmiata.

Il tema del party è il rosa, colore dominante per palloncini, torta e dolcetti: le foto del lieto evento sono state pubblicate da Belen Rodriguez tra le storie di Instagram. La location è quella della villa di Albarella, la stessa dove lo scorso anno l'argentina e Spinalbese si erano ritirati con la piccola appena nata.

Le cose oggi sono assai diverse per i genitori di Luna Marì, che ormai intrattengono rapporti solo per quanto riguarda le esigenze della bimba, impegnati in altre relazioni: lei è tornata con l'ex marito Stefano De Martino, lui frequenta Giulia Tordini. Una distanza che neanche il compleanno della bambina è riuscita a colmare: impossibile per i fan non notare l'assenza del papà nelle foto con la prima candelina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 14:46

