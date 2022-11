Belen Rodriguez, papà Gustavo ricoverato di nuovo in ospedale. La showgirl in ansia: «Ti rimetterai». Come sta

Belen Rodriguez in ansia per Gustavo. Il papà della showgirl è stato ricoverato il 31 ottobre per motivi che non sono stati resi noti e ha passato in ospedale il suo 63esimo compleanno. A darne notizia è stata la moglie Veronica Cozzani, con un post su Instagram: «Halloween in ospedale! Rimettiti presto Gus!».

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il retroscena hot: «Abbiamo fatto sesso nei camerini di un programma tv»

Gustavo Rodriguez ricoverato

Belen si gode il ritrovato idillio con Stefano De Martino e la famiglia allargata, con i due figli della showgirl che vivono insieme a loro. L'ultimo ricovero di Gustavo però la tiene in ansia. «Mio papà, una forza. Uomo di grande dignità, ti rimetterai presto», ha scritto la showgirl argentina sui social. L'uomo era stato già ricoverato lo scorso a giugno. La moglie aveva raccontato che aveva subito un intervento chirurgico per problemi al colon, ma allo stesso tempo aveva rassicurato tutti circa le sue condizioni attuali. Tantissimi i messaggi di supporto arrivati su Instagram. Gustavo è il padre di Belen, Cecilia e Jeremias. È nato l'1 novembre 1959 e ha dovuto festeggiare il suo 63esimo compleanno in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA