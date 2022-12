Belen Rodriguez sotto accusa: «Non fai vedere Luna Marì a papà Antonino». E lei risponde così

Belen Rodriguez ha annunciato sui social di non stare bene. Lei e la piccola Luna Marì hanno preso una brutta influenza e sono tutte e due convalescenti. La showgirl ha mostrato un piccolo video suo con la bimba in cui appaiono provate dal malanno di stagione e sotto quel video sono esplosi decine di commenti di persone che augurano loro una pronta guarigione, ma anche chi non perde occasione per fare polemica.

Leggi anche > Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò a Natale & Quale, uno dei giudici fa una gaffe tremenda: cos'è accaduto

Leggi anche > Ilary Blasi e Chiara Ferragni insieme a St.Moritz. Ma ai fan non sfugge un dettaglio: perché l'hanno fatto?

L'accusa social

Molti hanno fatto riferimento al fatto che Antonino Spinalbese, padre di Luna e concorrente del Grande Fratello Vip, non veda da mesi la sua bambina, sottolineando che Belen potrebbe fare qualcosa per concedergli qualche attimo insieme. Da subito la Rodriguez ha chiarito di voler tutelare la privacy della figlia, non volendola esporre in televisione, chiedendo anche all'ex di limitare le informazioni su di lei e su loro rapporto.

Questo però non significa che neghi la figlia al padre, come la stessa Belen ha voluto sottolineare. A un commento in cui le viene chiesto di mostrare almeno una foto della piccola ad Antonino lei replica seccamente: «Nessuno lo ha mai negato». La Rodriguez lascia intendere di essere stata aperta e disponibile a mostrare la figlia al suo ex, sebbene in forma privata, evidentemente. Spinge quasi a pensare che Spinabese in questi mesi di reclusione in casa non abbia chiesto quindi nemmeno una foto della sua piccola, nonostante a favore di telecamere parli spesso di quanto le manchi?

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA