Belen Rodriguez, la prima copertina della figlia Luna Marì: le foto in esclusiva

La figlia di Belen Rodriguez, Luna Marì, ha solo un mese e ha già conquistato la sua prima copertina sui rotocalchi. Il settimanale 'Chi' ha pubblicato le foto in esclusiva della famigliola: madre, padre e figlioletta. La showgirl argentina posa con la figlia tra le braccia e accanto al suo nuovo amore Antonino Spinalbanese.

Belen, la prima copertina di Luna

Non uno spazio qualunque, ma la prima pagina e la foto in grande. Nell'intervista al magazine, nel nuovo numero in edicola, Belen ha raccontato della difficile gravidanza e di come sia felice accanto al nuovo compagno. La bambina era nel suo destino ed è proprio come se la immaginava, con le labbra carnose.

«Luna Marì era nel mio destino. Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto. Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene».

Belen e Antonino

Intanto, Antonino non vede l'ora di sposare la sua Belen: «Io chiedo a Belen di sposarmi tutti tutti i giorni, tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio. Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere».

