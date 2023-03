Belen Rodriguez incinta? Il gesto della conduttrice scioglie ogni dubbio: ecco cosa ha fatto

di Redazione web

Belen Rodriguez incinta del terzo figlio? Nei giorni scorsi sui social si era diffusa la notizia che la conduttrice potesse essere in dolce attesa. A chiarire il gossip è stata lei, con un gesto che non lascia spazio ai dubbi. Nella storia Instagram, la compagna di Stefano De Martino mostra la sua cena, ovvero il sushi, notoriamente vietato alle donne in gravidanza. Una foto che spegne le speranze dei fan.

Le ipotesi

Nei giorni scorsi, qualcuno ha ipotizzato che la sua assenza a Le Iene nella penultima puntata fosse riconducibile appunto alla scoperta di una nuova gravidanza. Giovedì 23 marzo i rumors su una possibile gravidanza si sono ulteriormente rinforzati nel momento in cui la stessa modella argentina ha piazzato un like su Instagram a un commento di un fan: «Aspetti un terzo bimbo?». Ma ecco che ora la conduttrice è tornata in pista più carica che mai.

