Belen Rodriguez incinta, Antonio Spinalbese e il primo post social dopo l'annuncio: «Tre ombre, tre cuori»

Belen Rodriguez incinta, Antonio Spinalbese e il primo post social dopo l'annuncio. Belen Rodruiguez ha annunciato, mezzo stampa, di essere incinta e Antonio Spinalbese, futuro papà, le dedica un post su Instagram.

BELEN RODRIGUEZ INCINTA: IL POST DI ANTONIO SPINALBESE

Belen Rodriguez ha recentemente confermato, dopo mesi di gossip a riguardo, di essere incinta, al quinto mese di gravidanza. Dopo il lieto annuncio il fidanzato Antonio Spinalbese ha condiviso il suo primo post social con una foto della sua ombra a fianco di quella di Belen Rodriguez, seguita dalla didascalia: “Tre ombre, tre cuori”. Lo scatto su Instagram ha fatto subito il pieno di commenti entusiastici da parte dei follower e ricevuto molti like, fra cui naturalmente quello della showgirl argentina.

BELEN RODRIGUEZ INCINTA: "SPERIAMO SIA FEMMINA..."

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese ancora non conoscono il sesso del futuro nuovo arrivo in famiglia, anche se lei spera che sia una bambina. Nel mentre lui, in attesa di diventare papà, si dichiara innamoratissimo: “Belen - ha raccontato in un'intervista a "Chi" - è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso. Mi immaginavo una donna diversa, è la persona più sincera che abbia mai conosciuto, una donna che trova il lato bello in ogni cosa”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 19:29

