Belen Rodriguez incinta, il fidanzato Antonino Spinalbanese prova a dare l'annuncio ma lei lo interrompe

Belen Rodriguez non ha ancora confermato, né smentito la gravidanza. Il fidanzato Antonino Spinalbanese non è più nella pelle e vorrebbe urlarlo al mondo, ma la showgirl argentina forse è scaramantica e preferisce cautela negli annunci. Gli indizi sono tanti, a partire dal braccialetto anti-nausea comparso nelle immagini sui social. Nelle ultime stories, inoltre, è andato in scena un siparietto. La coppia con indosso la mascherina si avvicina alla videocamera e il giovane sembra dire qualcosa. Poi si interrompe girando lo sguardo verso la compagna con aria divertita.

Belen Rodriguez incinta: Il video

I due approfittano della bella giornata a Milano per fare una passeggiata e il tutto viene rigorosamente documentato e condiviso su Instagram. Quando la telecamera li inquadra entrambi, sembra che l'hair stylist voglia dare un annuncio importante. I fan sono convinti che riguarderebbe l'arrivo del bebè, ma è impossibile leggere il labiale a causa delle mascherine che coprono i volti.

Belen Rodriguez: la gravidanza

Belen Rodriguez sarebbe incinta di 4 mesi a circa un anno dall'inizio della sua relazione. Nel video lo blocca e lui sembra divertirsi a tenerla sulle spine. L’attesa cresce e i riflettori rimangono puntati sulla coppia alla ricerca di possibili conferme.

