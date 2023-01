Belen Rodriguez, una frase scatena il putiferio: «Chi non è di gradevole aspetto...». I commenti al veleno

Pioggia di critiche per Belen Rodriguez. La showgirl, mamma e moglie, è stata attaccata duramente per iun video fatto per la pagina Instagram Freeda. Il contenuto riguarda la bellezza delle donne, ma una frase in particolare ha destato scalpore: «Essere di piacevole e gradevole aspetto per una donna, è dura» dice Belen e poi la frase choc: «Chi non è di gradevole aspetto mi dirà: eh grazie, tu parli». Questa frase della moglie di Stefano De Martino ha scatenato il delirio. Sotto il post di Freeda doversi haters sono intervenuti per commentare: «Una donna di "non gradevole aspetto" deve dimostrare anche che c'è dell'altro. Oltre che meritare l'affetto altrui, anche se non di gradevole aspetto», «Perché la donna meno piacente non deve forse impegnarsi per mostrare di valere anche per altro?!», «Allora mostra altro, piuttosto che quello che mostri da 20 anni. Evolviti».

E ancora, sotto il video si legge: «Onestamente questo discorso fatto da una bella donna come lei, che per arrivare dov’ é si é sempre mostrata nuda in tv (ricordo la scalinata che faceva con primo piano del fondo schiena in bikini, nel programma di Enrico Papi se non erro oppure Bonolis) mi fa sorridere», «Tu parli @belenrodriguezreal che sei diventata famosa grazie al tuo corpo», «“Chi non è di gradevole aspetto” poteva evitarlo». Ma da parte della showgirl nessuna risposta. Almeno per il momento.

Mamma sorridente

Oltre alla carriera, però, Belen Rodriguez ha sempre portato avanti la famiglia. Scherza e gioca con la piccola Luca e non si dà pace a sentirsi chiamare "papà" dalla piccola Luna Marì. «Non c'è verso che mi chiami mamma» scrive la showgirl nelle stories Instagram mentre gioca con Luna. Tra baci, sorrisi e scherzi, la secondogenita di Belen chiama l'argentina «Papà» scatenando il suo sorriso. La figlia di Belen e Antonino Spinalbese cresce ogni giorno e negli ultimi mesi, com'è noto, non vede il padre perchè rinchiuso nella Casa del Gf Vip.

L'amore è tornato

Belen ormai è più che serena. Con Stefano De Martino scorre a gonfie vele. La coppia non sente più il bisogno di nascondersi, dopo aver rilasciato un'intervista al settimanale F in cui la showgirl argentina ha spiegato i vari tira e molla nel corso degli anni, adesso la coppia è tornata a splendere e a mostrarsi affetto anche in pubblico. Difficilmente Belen e Stefano condividono foto che li ritraggono insieme, preferiscono godersi i loro momenti in famiglia nella loro sfera di privacy. Ma non questa volta, un'occasione speciale in cui tutta la famiglia si è riunita per trascorrere una giornata immersa nel verde del Parco delle Orobie.

