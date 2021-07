Belen Rodriguez, il primo post con la figlia Luna Marì: «Una felicità indescrivibile!»

Belen Rodriguez, il primo post con Luna Marì. Belen Rodriguez, dopo aver annunciato l’arrivo in famiglia della sua prima figlia, pubblica su Instagram i primi scatti assieme Luna Mari, nata sua relazione col fidanzato Antonio Spinalbese.

Belen Rodriguez presenta la figlia Luna Marì

Belen Rodriguez, dopo un periodo di distacco dal social per via della gravidanza, è tornata su Instagram per dare le prime attese notizie riguardo la figlia Luna Marì, nata nella notte della vittoria dell’Italia a Euro 2020. La showgirl con un post ha presentato la piccola ai suoi follower, comunicando anche la sua grande gioia e quella del papà, Antonio Spinalbese, compagno della showgirl da dopo la separazione da Stefano De Martino: «Luna Marì – ha scritto nella didascalia - 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una Felicita indescrivibile».

Il post di Belen Rodriguez naturalmente ha fatto il pieno di like, anche per via dell’attesa dei follower per la lieta novella, e nella bacheca ci sono diversi commenti entusiastici da parte di fan e amici vip come Simona Ventura, Caterina Balivo e Francesco Arca.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 20:52

