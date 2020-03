Belen Rodriguez infiamma Instagram con la "farfallina" in vista: «Me Fui...eh non si può»

Voglia di fuga, desiderio di vacanza per Belen Rodriguez che si Instagram si mostra in costume con tanto di farfallina in bella vista. La showgirl ha postato una foto con uno dei bikini della linea disegnata insieme alla sorella Cecilia ammettendo di avere voglia di fuggire, come recita lo stesso brand "Me Fui".

Leggi anche > Belen Rodriguez, sexy quarantena per il coronavirus: show in bikini per i fan su Instagram

«Me Fui!!! Che poi me fui vuol dire me ne sono andata… eh non si può», così Belen ricorda a tutti però l'importanza di restare in casa ed esorta i followers con l'hashtah #celapossiamofare. Un invito decisamente hot vista la mise della Rodriguez che nello scatto indossa un mini bikini, tanto mini da far intravedere il celebre tatuaggio sull'inguine con la farfallina apparso per la prima volta sul palco di Sanremo e che fece tanto scalpore.

La foto di Belen è stata scattata in occasione della campagna per la collezione 2020, a Tenerife, ovviamente ben prima della diffusione della pandemia. Negli scatti anche Cecilia insieme al fotografo Joseph Cardo. Sotto il post non manca l’augurio da parte di un follower: «Speriamo che questa foto porti bene e che quest’estate possiamo andare tutti al mare!!!».

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA